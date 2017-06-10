Распознать и предотвратить: инсульт не пройдет

Одно из наиболее страшных последствий данной болезни мозга заключается в нарушениях головной коры и работы опорно-двигательного аппарата. Главное — вернуть человеку, перенесшему инсульт, способность передвигаться самостоятельно.

Примерно 80% утраченных функций возвращается к организму в первые два-три месяца лечения. От афазии и головокружения избавляются дольше, на протяжении полугода. Если по прошествии данного периода не появляется никаких улучшений, скорее всего, функции утрачены навсегда.

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