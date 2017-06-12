Что делать, если вас укусила змея

Жительница Кишинева опубликовала в социальных сетях фото змеи, которая лежала под кустом на улице Докучаева. Это спровоцировало волну паники среди пользователей Facebook. Но, похоже, больше всех испугалось само пресмыкающееся.

Тем не менее, как говорится, "береженого Бог бережет". Смотрите в инфографике Sputnik что нужно делать, если на вас напала ядовитая змея.

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