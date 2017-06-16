Заряжай мозги

Мозг — сложная и взаимосвязанная система, самая крупная и функционально важная часть центральной нервной системы.
За что "отвечают" левое и правое полушарие нашего мозга? Смотрите в инфографике, подготовленной Sputnik Литва.
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