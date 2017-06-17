У природы нет плохой погоды, или что такое метеочувствительность

Перемена погоды вызывает головную боль даже у здоровых, на первый взгляд, людей, которые не попадают в группы риска. Обычно у таких пациентов головная боль сопровождается тошнотой или рвотой, свето- и звукобоязнью, и выбивает их из рабочей колеи, как минимум, на день.

Источник инфографики РИА Новости.

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