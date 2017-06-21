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Рейтинг стран по уровню терроризма

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Глобальный индекс терроризма — 2016
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Уровень террористической активности в странах мира на 2016 год.

Глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism Index) и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню терроризма — это комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической угрозой, сообщает Sputnik Литва.

Индекс разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета, Австралия.

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Теги:
масштабы, терроризм, активность, индекс, угроза, рейтинг
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