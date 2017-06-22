Московский международный кинофестиваль - история и традиции

Московский международный кинофестиваль — второй старейший кинофестиваль мира после Венецианского. Впервые состоялся в 1935 году и назывался "Советский кинофестиваль в Москве", возобновлен в 1959 году по инициативе Екатерины Фурцевой. С 1972 года ММКФ получил аккредитацию класса "А" Международной федерации ассоциации кинопродюсеров.

С 1999 года по настоящее время президентом ММКФ является Никита Михалков. Главный приз Московского Международного кинофестиваля — "Золотой Святой Георгий", отмечает Sputnik Грузия.

В главной конкурсной программе за главный приз МККФ будут бороться 13 картин от режиссеров Японии, Турции, Аргентины, Испании, Финляндии, Германии, Австрии, Дании, Бангладеша, Индии, Кореи и России.

В состав жюри основного конкурса входят иранский режиссер и продюсер Реза Миркарими, итальянская актриса Орнелла Мути, финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер и сценарист Альберт Серра, кинодраматург, актер, режиссер и художник Александр Адабашьян и советник по вопросам финансирования кино в фонде поддержки кинематографа Берлина и земли Бранденбург Бриггита Мантей. Конкурсными категориями кинофестиваля также являются программы документального кино и короткого метра. Во внеконкурсных программах представлены секции "Специальные показы", "Спектр", "Эйфория окраины", "8 ½ фильмов", "Фильмы, которых здесь не было", "Время женщин", "Русский след" и многие другие. Откроет Московский международный кинофестиваль индийский фильм "Бахубали. Завершение" Раджамоули, а фильмом закрытия станет "Роковое искушение" Софии Копполы.

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