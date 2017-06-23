Да здравствует клубника!

Инфографика Sputnik Литва рассказывает вам, как выбрать клубнику в магазине и на рынке.
Инфографика Sputnik Литва рассказывает вам, как выбрать клубнику в магазине и на рынке.
Сегодня открылся 39-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), в этом году он будет длиться всего лишь неделю - с 22 по 29 июня.
Уровень террористической активности в странах мира на 2016 год.
Приготовление барбекю стало давно неотъемлемой частью любого праздника, изрядно потеснив шашлыки
Основным источником витаминов для человека является пища; содержание витаминов в пищевом рационе может меняться и зависит от разных причин: от сорта и вида продуктов, способов и сроков их хранения, характера технологической обработки пищи, выбора блюд и привычек в питании.
Первый латвийский искусственный спутник Земли Venta-1 доставлен на орбиту сегодня утром, он будет вращаться вокруг Земли на высоте 500 км.
Банк Литвы провел опрос среди финансовых учреждений страны, в результате которого впервые было отмечено, что самые большие риски они видят в кибернетических атаках.
В Эстонии ежедневно в нетрезвом состоянии садятся за руль около 2-3 тысяч человек, превращая алкоголь в "норму" жизни.
Изменение нынешнего статуса Беловежской пущи нежелательно, заявили в Минприроды Беларуси в ответ на предложение Польши исключить лес из всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
"Русская гуманитарная миссия", оказывающая помощь людям, пострадавшим от конфликтов,планирует начать работать на Южном Кавказе, в том числе и в Грузии.
Во всех сферах государства должны быть созданы общественные советы, считает президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Когда-то прибыльная отрасль табаководства переживает в Азербайджане повторное рождение.
В 2018 году французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получит звезду на Аллее славы в Голливуде.
Медики извлекли из бедра 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны фашистскую пулю, 73-летней давности.
Сильный ветер в Бишкеке поломал деревья, повалил дорожные знаки и железные ограды.
За последние 12 лет уровень бедности в Таджикистане сократился в 2 раза с 73% до 31%, говорится в докладе Всемирного банка.
Осенью в Самарканде состоится встреча министров иностранных дел стран Европейского союза и государств Центральной Азии.
Компания "Роснефть" заключила с властями Южной Осетии договор на строительство своих заправочных станций в стране.
Первый латвийский искусственный спутник Земли Venta-1 доставлен на орбиту сегодня утром, он будет вращаться вокруг Земли на высоте 500 км.
Банк Литвы провел опрос среди финансовых учреждений страны, в результате которого впервые было отмечено, что самые большие риски они видят в кибернетических атаках.
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