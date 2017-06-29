Десять доступных мест отдыха в Европе

Sputnik Армения представляет вашему вниманию 10 доступных мест отдыха в Европе.
Sputnik Армения представляет вашему вниманию 10 доступных мест отдыха в Европе.
В жаркую погоду снижается потребность организма в калорийной пище, медики рекомендуют переносить основные приемы пищи на прохладное время суток; подробности смотрите в инфографике Sputnik.
В старом советском "Жальгирисе" всегда была настоящая мужская атмосфера
Эксперты РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовили рейтинг европейских стран по уровню цен на электроэнергию для населения. Подробнее – в инфографике.
Детские игры по возрастному цензу, или чем любят (и могут) заниматься малыши в разном возрасте - смотрите в инфографике Sputnik.
Латвия должна рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан, считает президент страны Раймондс Вейонис.
Страны Балтии не обладают решающим голосом в отношениях с Западом, но придают негативный резонанс и отношениям России со странами Западной Европы, считает программный директор РСМД Николай Тимофеев.
Правительство Эстонии одобрило председательство страны в Совете Европейского союза на ближайшие шесть месяцев, начиная с 1 июля.
Эксперты дали оценку Форуму регионов Беларуси и России, указав, что чем ближе находятся инструменты взаимодействия к конкретным участникам, тем лучше для решения проблем.
Россия упростит визовый режим для экипажей самолетов из Грузии, сказал замглавы МИД России Григорий Карасин.
Органам местного самоуправления Абхазии будут делегированы полномочия по охране культурного наследия, сказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.
Огромное количество азербайджанцев принимают участие в зарубежных телешоу, которое помогает молодым людям найти свою любовь.
Армения и Грузия заинтересованы в создании совместных предприятий в сфере сельского хозяйства.
В рейтинге цитируемости научных трудов авторитетного аналитического ресурса SCImago Journal Казахстан занимает 6 место с конца. Ниже него только Ниуэ, Западная Сахара, Питкэрн, Сен-Пьер и Микелон.
МИД Кыргызстана предложил Китаю купить 49% акций государственной авиакомпании "Эйр Кыргызстан".
Министры внутренних дел Таджикистана и Узбекистана провели встречу в Душанбе после затяжной паузы в отношениях в 19 лет.
После показа фильма "Турецкое седло" в рамках Московского международного кинофестиваля уроженец Узбекистана Юсуп Разыков был награжден бурными аплодисментами.
Проститься со знаменитым осетинским писателем и ученым Нафи Джусойты прошло более 10 тысяч человек.
Латвия должна рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства новорожденным детям неграждан, считает президент страны Раймондс Вейонис.
Страны Балтии не обладают решающим голосом в отношениях с Западом, но придают негативный резонанс и отношениям России со странами Западной Европы, считает программный директор РСМД Николай Тимофеев.
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