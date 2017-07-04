Сердце и мозг - то, что всю жизнь с нами

Обновление человеческого организма происходит незаметно и постоянно. Каждую секунду создаются новые клетки и отмирают старые, так что в каком-то смысле любой человек — это новая личность каждый день.

Как это происходит, что мы теряем за свою жизнь, а что бережно проносим от рождения до старости, смотрите в инфографике Sputnik Азербайджан.

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