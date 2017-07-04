"Большая двадцатка" в цифрах

"Большая двадцатка", G20, включает в себя страны с крупнейшими экономиками. На их долю приходится 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира. Подробности — в инфографике.
"Большая двадцатка", G20, включает в себя страны с крупнейшими экономиками. На их долю приходится 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира. Подробности — в инфографике.
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Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что нормальным интеллектом обладает лишь половина населения страны.
Политолог заявил, что солдаты НАТО воспринимают страны Балтии как свои колонии, а жителей восточноевропейских стран как дикарей.
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