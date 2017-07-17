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Энергия ветра в Евросоюзе

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Ветроэнергетика в ЕС
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Доля электроэнергии в мире, добытой с помощью энергии ветра, продолжает увеличиваться

В 2016 году в ЕС 315 тысяч из 3,1 миллиона гигаватт-часов валовой электроэнергии получено с помощью энергии ветра. Это в 5 раз больше по сравнению с 2005 годом.

Теги:
ветроэнергетика, электроэнергия, Евросоюз
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