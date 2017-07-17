Энергия ветра в Евросоюзе

Сегодня все туристы, собираясь за границу, покупают страховые полисы, но при этом берут с собой и лекарства. И это правильно! За рубежом важно надеяться не только на страховку, но и самого себя. Какие лекарства взять с собой на море - смотрите в инфографике Sputnik.