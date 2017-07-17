Энергия ветра в Евросоюзе

В 2016 году в ЕС 315 тысяч из 3,1 миллиона гигаватт-часов валовой электроэнергии получено с помощью энергии ветра. Это в 5 раз больше по сравнению с 2005 годом.
В 2016 году в ЕС 315 тысяч из 3,1 миллиона гигаватт-часов валовой электроэнергии получено с помощью энергии ветра. Это в 5 раз больше по сравнению с 2005 годом.
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Латвийские правоохранители ищут способ вызвать на допрос британского солдата, избившего рижанина, но при этом сэкономить государственные деньги.
Латвийские правоохранители ищут способ вызвать на допрос британского солдата, избившего рижанина, но при этом сэкономить государственные деньги.
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Латвийские правоохранители ищут способ вызвать на допрос британского солдата, избившего рижанина, но при этом сэкономить государственные деньги.
Латвийские правоохранители ищут способ вызвать на допрос британского солдата, избившего рижанина, но при этом сэкономить государственные деньги.
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