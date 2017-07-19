00:57 20 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

"Полезные" продукты, которые на самом деле вредят организму

Получить короткую ссылку
64 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Полезные продукты, которые на самом деле вредят организму
РИА Новости

Правда и мифы о полезных продуктах питания - рассказываем о том, чем на самом деле опасны полезные, на первый взгляд, хлопья для завтрака, сухофрукты, обезжиренный йогурт и спортивные напитки

Как улучшить свой рацион питания и сделать его полезным? Есть мифы относительно наиболее полезных продуктов питания. Об этом читайте в инфографике Sputnik.

Правила пользованияКомментарии






Еще инфографика

  • Знает каждый карапуз, чем полезен всем арбуз
    Последнее обновление: 08:30 18.07.2017
    08:30 18.07.2017

    Питательные свойства арбуза

    Арбуз не только вкусен, но и полезен. В чем его полезные свойства и как выбрать хороший арбуз, смотрите в инфографике Sputnik Армения.

    64
  • Ветроэнергетика в ЕС
    Последнее обновление: 18:25 17.07.2017
    18:25 17.07.2017

    Энергия ветра в Евросоюзе

    Доля электроэнергии в мире, добытой с помощью энергии ветра, продолжает увеличиваться

    27
  • Вокруг света с мороженым
    Последнее обновление: 15:48 14.07.2017
    15:48 14.07.2017

    Самые необычные виды мороженого со всего мира

    О любимом освежающем лакомстве, к которому никто не относится равнодушно, в инфографике Sputnik Азербайджан.

    71
  • Рейтинг военной мощи стран мира
    Последнее обновление: 15:18 12.07.2017
    15:18 12.07.2017

    Рейтинг военной мощи стран мира

    В мировом рейтинге армий мира тройка лидеров остается неизменной: первую строчку занимает армия США, второе место у России, на третьей позиции — Китай

    107

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Эдгарс Ринкевичс министр иностранных дел Латвии
    Бесстрашный министр

    Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс не опасается провокаций в отношении стран Балтии во время российско-белорусских учений «Запад-2017».

  • Открытие мотосезона Ночные волки, архивное фото
    Юные «пропагандисты»

    Школьников Литвы обвиняют в соучастии «российской пропаганде» за встречу с байкерами из мотоклуба «Ночные волки».

  • Серый паспорт негражданина Эстонии
    Серая масса

    Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон поддерживает идею предоставления «серопаспортникам» гражданства Эстонии.

  • Белорусские десантники на учениях, архивное фото
    К учениям готовы

    В Беларуси завершается подготовка к совместным российско-белорусским стратегическим учениям вооруженных сил «Запад-2017».

  • Государственная Дума РФ
    Ответный визит

    Депутаты Госдумы РФ впервые за многие годы отправятся в Грузию для встречи с грузинскими парламентариями, которые ранее побывали в Москве.

  • Страница Милиция Абхазии в Facebook на которой опубликованы фотографии братьев Джинджолия
    Узнать в лицо

    МВД опубликовало фото подозреваемых в убийстве российского туриста Андрея Кабанова – братьев Даура и Адгура Джинджолия.



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Работа фотографа Дениса Клеро Пора на тренировку, занявшая первое место в категории Реклама. Профессионалы конкурса компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Снимки-победители фотоконкурса Nikon 2017
Строители упали с высотки в Бишкеке, один погиб — кадры с места трагедии
На видео попало смертельное падение строителей с высотки
Полезные продукты, которые на самом деле вредят организму
"Полезные" продукты, которые на самом деле вредят организму

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться