Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Источник: РИА Новости.
Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация", подробности смотрите в инфографике
Источник: РИА Новости.
Apple представила новые смартфоны iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Как менялся гаджет с момента появления на рынке первого айфона - смотрите в нашей инфографике.
В инфографике Sputnik - основные факты о миротворческой миссии на Днестре и об участии в ней российских военнослужащих.
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Игорь Додон заявил, что МИДЕИ блокировало его участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, что нужно реформировать в системе образования нашей страны.
Судьи Апелляционной палаты Кишинева пока не высказались относительно решения первой инстанции о продлении домашнего ареста Киртоакэ: заседание перенесено на понедельник.
Сборная латвийского Сейма сыграет с российскими депутатами в рамках международного парламентского турнира по футболу в Азове.
Литовские ученые, вопреки общему курсу правительства, консультируют белорусский "Госатомнадзор", который отвечает за безопасность БелАЭС.
Эстонский парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию по предотвращению семейного насилия, вызывающую немало споров в обществе.
Строительство многофункционального комплекса "Газпром центра" в Минске будет продолжено, а его сроки продлят до 2020 года.
Спецслужбы покровительствуют Саакашвили: экс-спикер парламента Грузии, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе дала эксклюзивное интервью Sputnik.
Минобороны России безвозмездно передала военное имущество Абхазии в рамках реализации Соглашения об объеденной группировке войск.
Россия дорожит стратегическим партнерством с Азербайджаном: Москва ответила на реакцию Баку на ликвидацию Всероссийского азербайджанского конгресса.
Известные армяне со всего мира в соцсетях поздравили своих соотечественников с 26-й годовщиной независимости страны.
Сборная Казахстана по легкой атлетике заняла первое место на Азиатских играх, завоевав 10 медалей: 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.
МАГАТЭ подписало договоренности с "Росатомом" о сотрудничестве в сфере рекультивации хранилищ урановых отходов в Кыргызстане.
В Таджикистане начали наказывать студентов, приезжающих на учебу за рулем: первым пятерым провинившимся грозит отчисление.
ООН выделит $6,5 млн на сохранение ландшафтов ирбиса в Узбекистане: программа сохранения среды обитания снежных барсов рассчитана на 2017-2021 годы.
Ансамбль Росгвардии наградили Орденом Дружбы Южной Осетии, его вручил президент страны во время праздничного концерта в честь Дня республики.
Сборная латвийского Сейма сыграет с российскими депутатами в рамках международного парламентского турнира по футболу в Азове.
Литовские ученые, вопреки общему курсу правительства, консультируют белорусский "Госатомнадзор", который отвечает за безопасность БелАЭС.
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