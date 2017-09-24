Опасная погода: как себя вести во время желтого кода

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В трех городах Молдовы проходят митинги в поддержку президента Сразу в нескольких городах Молдовы в воскресенье проходят протесты: тысячи людей вышли поддержать президента республики и его инициативы 150

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