Учебный год-2017: школьные нормы и расписание каникул

В молдоязычных школах у первоклашек в неделю должно быть 18-20 уроков. Большая часть из них (8 часов) отводится на изучение государственного языка и литературы. В расписание учеников первого класса включено четыре часа математики, два часа физкультуры, а также по одному уроку духовного воспитания, музыки, труда и изобразительного искусства. Остальные дисциплины предоставляются на выбор.

В русскоязычных школах у первоклашек в неделю должно быть запланировано 22-23 урока. При этом восемь часов отводится на изучение русского языка и литературы, три часа — на государственный язык и литературу, четыре часа — на математику, два часа — на физкультуру. Также по одному уроку отводится на духовное воспитание, музыку, труд и изобразительное искусство. Остальные дисциплины предоставляются на выбор.

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