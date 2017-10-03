14:08 03 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Нобелевская премия и все, что вы хотели о ней знать

Получить короткую ссылку
26 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Нобелевская премия
© Sputnik/

В 2017 году число кандидатов на вручение Нобелевской премии составило 317 человек против 376 в прошлом году

Кто и за какие достижения вошел в историю самой престижной международной награды — в инфографике Ria.ru.

По теме

Мураками - снова главный претендент на "нобелевку"
На Нобелевскую премию мира 2017 года претендуют 318 кандидатов
Самый молодой нобелевский лауреат - родом из Молдовы
Теги:
лауреты, Нобелевская премия, страны
Правила пользованияКомментарии



Еще инфографика

  • Противостояние Мадрида и Барселоны
    Последнее обновление: 12:27 30.09.2017
    12:27 30.09.2017

    Каталония и желание независимости - что нужно знать

    Власти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости

    136
  • Учебный год-2017: школьные нормы, расписание каникул и правила образовательного процесса
    Последнее обновление: 09:43 27.09.2017
    09:43 27.09.2017

    Учебный год-2017: школьные нормы и расписание каникул

    Учебный год уже начался, тысячи молдавских школьников пошли в школы: специально для родителей публикуем школьные нормы - сколько должен весить ранец, много ли дети должны тратить на домашние задания и когда ждать школьных каникул. Подробности в инфографике Sputnik.

    262
  • Уровни опасности погоды
    Последнее обновление: 09:16 24.09.2017
    09:16 24.09.2017

    Опасная погода: как себя вести во время желтого кода

    Уровни опасности погодных условий и правила поведения во время стихии – смотрите в инфографике.

    143
  • Северный морской путь
    Последнее обновление: 09:55 21.09.2017
    09:55 21.09.2017

    Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

    Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством РФ определен как "истори­чески сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация", подробности смотрите в инфографике.

    115

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Члены радикальной националистической группировки Tēvijas sargi (Стражи Отечества)
    «Стражи отечества»

    Полиция безопасности Латвии оценит деятельность антимигрантской организации «Стражи Отечества» после акции запугивания в центре содержания беженцев.

  • Поле залитое водой, архивное фото
    ЧП для помощи

    Для получения помощи Евросоюза Литва планирует объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве по всей стране.

  • Сергей Ермаков
    Призрачная угроза

    Учения, которые проводят ВВС в Эстонии, не отличаются массовостью и ни от какого масштабного вторжения защитить не смогут, считает эксперт.

  • В таких валенках не только тепло, но и эстетично. И сразу хочется за город!
    Валенки от кутюр

    О том, как превратить обычные валенки в арт-валенки и как сберечь их от непогоды, мастер рассказала Sputnik.

  • Ситуация у тбилисской мэрии после беспорядков
    Тревожный Тбилиси

    Полиция задержала шестерых человек по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении сотрудникам МВД в ходе акции протеста у мэрии Тбилиси.

  • Успение Пресвятой Богородицы. Моквский Успенский собор X в.
    Спасения ради

    Для привлечения внимания к сохранению древнейших христианских храмов, «Послы доброй воли Абхазии» обратились в ЮНЕСКО и Послам доброй воли ООН.

  • Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
    Важный визит

    Зачем Секретарь Совбеза России Николай Патрушев приезжал в Баку и какие сигналы через него передавали друг другу президенты Путин и Алиев?

  • Левон Аронян
    Шахматная королева

    Как введение шахмат в программу школьного образования Армении вывело местных мастеров на мировой уровень не только в этом виде спорта в материале Sputnik.

  • Учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ Нерушимое братство, архивное фото
    Боевое братство

    Учения ОДКБ «Боевое братство-2017» стартуют на территории Российской Федерации, Армении, Казахстана и Таджикистана.

  • Эрик Пухаев
    Не дождетесь!

    Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что не собирается уходить со своего поста.

  • Члены радикальной националистической группировки Tēvijas sargi (Стражи Отечества)
    «Стражи отечества»

    Полиция безопасности Латвии оценит деятельность антимигрантской организации «Стражи Отечества» после акции запугивания в центре содержания беженцев.

  • Поле залитое водой, архивное фото
    ЧП для помощи

    Для получения помощи Евросоюза Литва планирует объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве по всей стране.






Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Стрельба у казино в Лас-Вегасе: что чувствовали те, кто выжил
Авиашоу в аэропорту Кишинева: яркие моменты праздника авиации
Авиашоу в аэропорту Кишинева: яркие моменты праздника авиации
Нобелевская премия
Нобелевская премия и все, что вы хотели о ней знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться