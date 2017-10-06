Программа празднования Дня вина-2017

В Молдове 7 и 8 октября пройдет День вина - Sputnik публикует программу празднования и список мероприятий, которые состоятся в выходные.
В 2017 году число кандидатов на вручение Нобелевской премии составило 317 человек против 376 в прошлом году.
Власти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости
Учебный год уже начался, тысячи молдавских школьников пошли в школы: специально для родителей публикуем школьные нормы - сколько должен весить ранец, много ли дети должны тратить на домашние задания и когда ждать школьных каникул. Подробности в инфографике Sputnik.
Уровни опасности погодных условий и правила поведения во время стихии – смотрите в инфографике.
Автобус объезжал пробку, заглох на железнодорожном переезде и попал под движущийся пассажирский поезд.
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Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий сообщил журналистам, что Роман Заболотный и Григорий Цуркану, показанные на видео из Сирии, погибли от рук террористов.
Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.
Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала журналистам из Люксембурга об "ужасах" своего советского детства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с лидером Венесуэлы Николасам Модуро и посоветовал не преувеличивать сложности в латиноамериканской стране.
Кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили пригласил своего конкурента Каху Каладзе на теледебаты, после чего согласился сыграть с ним в футбол.
Торговое представительство Абхазии в России и Евразийский деловой союз подписали соглашение о сотрудничестве.
После материала Sputnik Азербайджан о женщине-ученом, которая оказалась в затруднительном положении, с ее семьей связалось посольство Италии в Баку.
Парламент Армении утвердил соглашение о создании Объединенной группировки войск закавказской республики и Российской Федерации.
В Петропавловске из-за аварии на тепломагистрали обвалился грунт, в яму с кипятком упал автомобиль, без тепла остались несколько жилых домов, школы и детские сады.
Власти турецкой Антальи подтвердили факт избиения полицейскими кыргызстанки: она нарушала порядок и не реагировала на предупреждения.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер России Дмитрий Медведев подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества сторон во всех сферах.
Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года.
Осетинский меценат учредил именные стипендии для студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова из Южной Осетии.
Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.
Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.
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