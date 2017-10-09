Экзамены по вождению — от страны к стране

Условия получения водительских прав в разных странах отличаются, но практические и теоретические тесты обязательны почти везде.

В каждой стране для получения права на управление автомобилем соответствующей категории и для получения водительского удостоверения требуется сдать экзамен по вождению. Прежде всего нужно пройти практические и теоретические тесты, целью которых является оценка знаний, навыков сдающего экзамен.

Есть некоторые условия, которые могут появляться в тестах разных стран. К примеру, в США чаще всего попадаются вопросы о парковке, движению по конусообразному курсу, в Пакистане водителю нужно всего лишь пройти простой тест, проехав короткий путь, отмечает Sputnik Азербайджан.