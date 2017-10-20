Трансжиры в продуктах - почему это вредно

Производят трансжиры из растительных масел методом специальной обработки. В число таких продуктов входят некоторые виды маргарина, полуфабрикаты, кондитерские изделия, чипсы, отмечает Sputnik Грузия.
Трансжиры — это жиры, содержащие трансизомеры ненасыщенных жирных кислот
Производят трансжиры из растительных масел методом специальной обработки. В число таких продуктов входят некоторые виды маргарина, полуфабрикаты, кондитерские изделия, чипсы, отмечает Sputnik Грузия.
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