Чем полезен оранжевый лимон

Выведенный в Узбекистане оранжевый лимон, так же, как и другие сорта этого фрукта, полезен для организма и поможет вылечиться от многих болезней.

В мире мало кто знает о существовании оранжевых лимонов, которые славятся необычайно сильным ароматом и тонкой кожурой. Самый известный среди них — сорт Ташкентский.

Как и свои желтые собратья, оранжевый лимон очень полезен. Врачи утверждают, что употребление этого фрукта снижает риск многих болезней и улучшает работу иммунной системы, также ко всему этому он является отличной профилактикой ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Подробно о целебной силе лимона можно узнать в инфографике Sputnik Узбекистан.