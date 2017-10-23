Доказанные мировые запасы нефти за последние 20 лет увеличились почти на 600 мрлд баррелей.
Расклад сил на мировом рынке нефти
Доказанные мировые запасы нефти за последние 20 лет увеличились почти на 600 мрлд баррелей.
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