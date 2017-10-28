Как спастись от землетрясения - советы от сейсмологов

В ночь с 28 на 29 октября жители нашей страны переведут стрелки на час назад. Это будет сделано в три часа утра, и в итоге жителям Молдовы удастся поспать на один час дольше, а длительность воскресенья, 29 октября, окажется на час длиннее - в этих сутках будет 25 часов.

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