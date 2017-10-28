Как спастись от землетрясения - советы от сейсмологов

Молдова находится в сейсмически активной зоне, поэтому каждый житель нашей страны должен знать, что делать при подземных толчках
За что жители европейских стран ценят свои столицы
Расклад сил на мировом рынке нефти
Выведенный в Узбекистане оранжевый лимон, так же, как и другие сорта этого фрукта, полезен для организма и поможет вылечиться от многих болезней.
Трансжиры — это жиры, содержащие трансизомеры ненасыщенных жирных кислот.
В ночь с 28 на 29 октября жители нашей страны переведут стрелки на час назад. Это будет сделано в три часа утра, и в итоге жителям Молдовы удастся поспать на один час дольше, а длительность воскресенья, 29 октября, окажется на час длиннее - в этих сутках будет 25 часов.
Нострадамус писал в своих книгах, что Европу накроет климатический кризис – это, собственно, мы и увидели в апреле, когда страну аномально засыпало снегом.
В субботу, 28 октября, в 16.56 в румынских горах Вранча произошло землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 4.1
Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.
Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.
В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.
В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.
Экс-футболист, бывший вице-премьер Грузии, а ныне избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе собирается издать мемуары о своей жизни и карьере.
VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме.
В Миграционный кодекс Азербайджана внесены изменения, облегчающие процедуру получения разрешения на постоянное проживание.
Как выйти сухим из воды или создать что-либо "с нуля" – председатель "Армянского центра развития PR" Айк Киракосян рассказал об особенностях армян.
Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.
Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.
В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.
Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.
"Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.
Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.
Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.
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