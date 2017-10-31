"Богатства" Черного моря - военные базы и подводный мир

Подробнее о "жемчужине юга" и ее богатствах – в инфографике Ria.ru.
В Международный день Черного моря публикуем инфографику, которая вкратце расскажет о том, почему различными странами уделяется столько внимания этой "жемчужине юга"
Подробнее о "жемчужине юга" и ее богатствах – в инфографике Ria.ru.
На что следует в первую очередь обращать внимание при подписании контракта на получение кредита - смотрите в инфографике Sputnik.
Молдова находится в сейсмически активной зоне, поэтому каждый житель нашей страны должен знать, что делать при подземных толчках.
За что жители европейских стран ценят свои столицы
Расклад сил на мировом рынке нефти
Плохая новость для молдавских водителей, или держи карман шире: в республике опять подорожает топливо.
Языковой вопрос в Молдове: российский чиновник прокомментировал решение Конституционного суда республики, который дал депутатам "зеленый свет" на внесение изменений, касающихся названия государственного языка, в основной закон страны.
Тариф на обслуживание жилых блоков в Молдове рассчитают по новой формуле: неужели гражданам республики придется платить больше?
Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга считает, что при введении института неграждан было применено неудачное слово и теперь лучше их называть "постоянные жители".
В Литве увеличивается экономический разрыв между местными самоуправлениями: самые слабые районы покидают самые перспективные жители.
Глава Минобороны Эстонии открыл в военном городке Тапа новые казармы для солдат Сил обороны и военнослужащих НАТО стоимостью €43 миллиона.
Истории о том, как потомки тех, кто погиб, освобождая Европу от фашизма, борются за могилы своих близких, вылились в документальный фильм "Война за память".
Власти Грузии, которые уже несколько раз получали от Украины отказ в экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили, рассчитывают на положительный ответ.
Абхазия может зарабатывать до миллиарда рублей в год за счет налоговых отчислений туристической отрасли, считают эксперты.
За принуждения спортсменов к употреблению допинга в Азербайджане будут привлекать к исправительным работам или ограничивать свободу.
Захвативший заложников в детском саду города Армавир требовал встречи с бывшей женой, работавшей в том же учреждении. Возбуждено уголовное дело.
В казахстанском Уральске опустели полки с алкогольной продукцией –население скупило почти весь недорогой алкоголь.
Правительство Кыргызстана ведет активную работу по переходу на цифровую экономику – партнером может стать компьютерный гигант Microsoft.
При столкновении микроавтобуса и фуры в Петровском районе Саратовской области погибли двое граждан Таджикистана, еще восемь пострадали.
Суд Саратова санкционировал арест гражданина Узбекистана, который собирался выехать в Сирию для участия в боях на стороне террористов.
Центральный комитет партии "Единая Осетия" избрал нового председателя - им стал спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев.
Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга считает, что при введении института неграждан было применено неудачное слово и теперь лучше их называть "постоянные жители".
В Литве увеличивается экономический разрыв между местными самоуправлениями: самые слабые районы покидают самые перспективные жители.
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