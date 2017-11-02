Кто и как может получить российский паспорт

Кто может получить российское гражданство в упрощенном порядке, а кому предстоит проходить все ступени в общем порядке, — об этом в инфографике Sputnik Узбекистан.
О том, кто может претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, - наша инфографика
Кто может получить российское гражданство в упрощенном порядке, а кому предстоит проходить все ступени в общем порядке, — об этом в инфографике Sputnik Узбекистан.
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