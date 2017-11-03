Профилактика раковых заболеваний

Советы от докторов, как изменить свой быт, чтобы избежать онкологических заболеваний - смотрите в инфографике Sputnik

Рак на определенных стадиях лечится очень и очень хорошо.

Первые и вторые стадии при основной базе локализации можно добиться выздоровления, не выходя на уровень генной инженерии.

В Молдове существует проблема с ранней диагностикой, потому что есть большая проблема с ранним обращением пациентов. У нас же основная масса пациентов обращается уже на запущенных стадиях, отмечают онкологи.

Даже если человек подвержен вредным привычкам и не может от них избавиться, то, по мнению врачей, он должен хотя бы стараться, чтобы все было в меру. Ведь даже яды в малых дозах могут быть лечебными.