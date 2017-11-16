Чемпионат мира-2018 по футболу: какие страны примут участие

Какие страны примут участие в Чемпионате мира по футболу — смотрите в инфографике наших коллег из Sputnik Эстония.
Как жителям Молдовы попасть на ЧМ-2018 по футболу: где, когда и почем>>>
В России впервые в истории чемпионатов мира по футболу (ФИФА) зрители, покупающие билеты на матч, должны получить паспорт болельщика. Дизайн этой персонифицированной карты — Fan ID — утвержден российским Министерством связи и массовых коммуникаций. Sputnik расскажет болельщикам, почему это удобно, как оформить именную карту и какие права она дает>>>