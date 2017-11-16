Чемпионат мира-2018 по футболу: какие страны примут участие

Чемпионат мира по футболу 2018 - это 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года

Какие страны примут участие в Чемпионате мира по футболу — смотрите в инфографике наших коллег из Sputnik Эстония.

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