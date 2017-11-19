Явка на референдуме к 12:00

Явка на участках к 12:00 составила 6, 8 %
Явка на участках к 12:00 составила 6, 8 %
Явка на участках к 14:00 составила 9, 96 %.
Явка на участках к 13:00 составила 9, 08 %.
Явка на участках к 11:00 составила 4, 3 %.
Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям и избежать заражения достаточно просто, нужно лишь соблюдать несколько простых правил.
Спасатели обнаружили тело семилетнего мальчика в колодце в Теленештском районе - ребенок ранее был объявлен пропавшим.
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Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.
Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?
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