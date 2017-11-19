Явка на референдуме к 13:00

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Трагедия в Теленештах: ребенка нашли мертвым в колодце Спасатели обнаружили тело семилетнего мальчика в колодце в Теленештском районе - ребенок ранее был объявлен пропавшим. 208

Первый референдум в Кишиневе: что говорят жители столицы о Киртоакэ Сегодня в Кишиневе "праздник": что думают жители столицы о референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра. 401