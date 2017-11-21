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Какие районы Кишинева проголосовали за отставку мэра

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Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (26)
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Результат референдума по отставке мэра
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Референдум в цифрах - смотрите в инфографике Sputnik

Стало известно, как проголосовали те, кто пришел на референдум в Кишиневе, который из-за низкой явки признан несостоявшимся>>>

Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (26)

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Теги:
районы города, референдум, Кишинев, Политика
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