Двигатель для сердца: чем полезен гранат

Как правильно выбрать, хранить и чистить гранат, а также полезные свойства "райского яблока", который в народе называют "двигателем для сердца" – в инфографике Sputnik

Гранат — это плод гранатового дерева округлой формы и насыщенного красного цвета. В переводе с латинского слово granatus означает "семенной". Плод состоит из множества зёрен, отделённых друг от друга тонкой мембраной. В одном гранате их до 700 штук.

Гранаты содержат сразу три типа антиоксидантных полифенолов, включая дубильные вещества, антоцианы и эллаговую кислоту. Примечательно, что гранаты сохраняют все свои преимущества в жидком виде, так что если вы не хотите пачкаться утром, стакан гранатового сока окажется весьма кстати.

© Sputnik/ Вадим Русу Виноград - польза и вред любимой в Молдове ягоды

Витамины группы В, А, С, Е, РР, кальций, йод, железо, магний, натрий, калий, фосфор — щедро наградили гранаты полезными свойствами. Богатое содержание витамина С — для крепкого иммунитета. Витамин РР, калий и магний — для бесперебойной работы сердечно-сосудистой системы. Железо и витамин В12 стимулируют образование красных кровяных телец. Кальций и фосфор укрепляют зубы и кости, витамины А и Е стимулируют регенерацию клеток кожи.

Гранат, калорийность которого, к слову, всего около 70 ккал в 100 граммах мякоти, содержит удивительный набор аминокислот. Их в этом фрукте целых 15. Причем 6 из них есть только в мясе и для растительной пищи уникальны. А поскольку именно аминокислоты являются незаменимым строительным материалом для клеток, гранат — просто находка для вегетарианцев.

Ещё одно уникальное вещество, содержащееся в гранате, — пуникалагин. Наряду с эллаговой кислотой, которая также присутствует в химическом составе мякоти граната, это мощный антиоксидант. Интересно, что уровень антиоксидантов в короле фруктов выше, чем в зеленом чае, апельсинах или чернике. С научной точки зрения это связано с тем, что в плодах граната содержится большое количество водорастворимых полифенолов.

Почему гранат прозвали королевским фруктом и какими полезными свойствами он обладает, смотрите инфографике наших коллег из Sputnik Узбекистан.