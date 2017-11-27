Календарь нерабочих дней 2018 в Молдове

Календарь на 2018 год с праздниками и выходными днями расскажет, как жители Молдовы работают и отдыхают в этом году.
В календаре 2018 года 365 дней. По григорианскому календарю 2018 год невисокосный, начинается в понедельник, заканчивается в понедельник.
Все мы любим праздники. Порой даже не особенно интересуемся, какую дату отмечаем, не знаем, действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря.
Какие праздники, выходные и рабочие дни будут в 2018 году — смотрите в инфографике Sputnik.
Стоит отметить, что данный производственный календарь является также незаменимым помощником бухгалтера и кадровика. В нем содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней.
Бухгалтеру эти сведения помогут безошибочно и быстро начислить заработную плату, оплатить больничный лист, рассчитать отпуск, составить график работы.