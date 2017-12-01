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ВИЧ в мире - признаки и профилактика

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Вирус иммунодефицита человека
© РИА Новости, Инфографика

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита. Подробнее о количестве ВИЧ-инфицированных в мире, истории изучения и лечения вируса – в инфографике

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) отнесен к семейству ретровирусов (Retroviridae), подсемейству медленных вирусов (Lentivirus). 

Вадим Покровский
© Sputnik/ Алексей Никольский
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В настоящее время известны 7 видов лентивирусов, из которых 6 являются патогенными для животных и лишь один (ВИЧ) вызывает заболевание человека. Вирус иммунодефицита человека (Human immunodeficiency virus — HIV) был выделен в 1983 году группой профессора Люка Монтанье (Montagnier L.) из лимфатического узла больного СПИДом в Парижском институте Пастера. В том же году в США группа профессора Роберта Галло (R. Gallo) выделила вирус из лимфоцитов периферической крови больных СПИДом. Оба вируса оказались идентичными и ВОЗ в 1987 году приняла единое название — "вирус иммунодефицита человека" (ВИЧ, английская аббревиатура — HIV).

ВИЧ и СПИД — не синонимы. 

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© Sputnik/ Владимир Астапкович
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Получение положительного результата анализа на ВИЧ свидетельствует только об одном — вы являетесь носителем вируса иммунодефицита человека. СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — поздняя стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается далеко не у всех больных. Правильное лечение, регулярное посещение врача и наблюдение за своим здоровьем помогут своевременно заметить ослабление иммунитета и предотвратить развитие СПИДа.

Заразиться ВИЧ в быту практически невозможно: вне человеческого тела вирус погибает. Инфицироваться вирусом в туалете или при совместном пользовании посудой и столовыми приборами нельзя. ВИЧ не передается через пот, мочу, поцелуи. Нельзя подхватить вирус при посещении бассейна или сауны, а также заразиться после укуса комара.

В больших концентрациях вирус содержится в крови, сперме, грудном молоке и вагинальном секрете — при контакте этих жидкостей с кровью или слизистыми оболочками возможна передача вируса. Кроме того, заражение происходит при непосредственном введении вируса в кровоток — с помощью иглы шприца.

Инфографика — РИА Новости. 

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Теги:
СПИД, ВИЧ, Вирус иммунодефицита человека, Общество
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