Численность выходцев из Молдовы в других странах

Эмиграция выходцев из РМ, которые выехали за рубеж на постоянное место жительство и на работу, по разным оценкам составляет почти один миллион человек

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. После обретения независимости Молдова входит в своеобразный топ-10 стран по уровню миграции населения в другие страны. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы и института экологии и географии АН Молдовы, доктор географических наук Дорин Лозовану в ходе видеомоста Кишинев — Москва — Минск — Баку — Бишкек, состоявшегося в пресс-центре Sputnik Молдова.

"После обретения независимости, мы столкнулись с ситуацией, когда уже почти половина населения Республики Молдова вовлечена в миграционные потоки — такого феномена раньше никогда не наблюдалось", — отметил Лозовану.

По его словам, на данный момент эмиграция выходцев из РМ, которые выехали за рубеж на постоянное место жительство и на работу, по разным оценкам составляет почти один миллион человек.

Процесс массовой миграции обусловлен, прежде всего плачевным, состоянием молдавской экономики, которая деградирует после провозглашения независимости. К сожалению, экономика, не может обеспечить надлежащими зарплатами наших граждан, которые вынуждены искать лучшие условия для жизни заграницей, — сказал Лозовану.