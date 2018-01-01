Елочный тест - пройди тест и узнай кое-что новое о себе

Специально для читателей инфографика Sputnik о празднике
С Новым Годом, с новым счастьем!
Пусть 2018-ый в каждый дом принесет любовь, счастье, удачу и здоровье!
В чем встречать праздник, как сервировать новогодний стол, а также самый точный гороскоп - смотрите в инфографике Sputnik.
Что приготовить на Новый год и как красиво сервировать стол - смотрите в обзоре Sputnik.
Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам успехов и благополучия, а также перемен к лучшему в каждой семье, поскольку Новый год - традиционно семейный праздник, который отмечается с подарками, сюрпризами и особой теплотой.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье вечером совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя.
Как загадать желание в новогоднюю ночь - так, чтобы оно обязательно сбылось в наступившем году.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.
Грузия попала в восьмерку направлений, которые британское деловое издание Financial Times советует посетить в 2018 году.
Компенсации, безопасное мореплавание и другое: на итоговом заседании Кабмина было рассмотрено более трех десятков вопросов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik