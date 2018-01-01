Елочный тест - пройди тест и узнай кое-что новое о себе

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам успехов и благополучия, а также перемен к лучшему в каждой семье, поскольку Новый год - традиционно семейный праздник, который отмечается с подарками, сюрпризами и особой теплотой.

100