Палестино-израильский конфликт: все, что нужно знать

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Сколько раз Конституционный суд может временно отстранять президента Конституционный суд во второй раз временно отстраняет президента Республики Молдовы. Политолог ответил сколько раз по закону можно временно отстранить президента. 2354

Авария на АЭС Хмельницком: что показывают счетчики Гейгера-Мюллера Завод расположен в южной части Украины, около 300 км от Кишинева и 700 км от Бухареста. 2622