Совбез ООН 2018: структура, состав и председательство

Приоритеты Совбеза ООН и его состав в 2018 году смотрите в инфографике Sputnik

В 2018 году Совет Безопасности ООН впервые начал работу под председательством Казахстана. Эта страна планирует привнести региональную повестку в работу главной структуры всемирной организации, ответственной за поддержание мира и безопасности.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Приоритеты Совбеза ООН и его состав в 2018 году смотрите в инфографике Sputnik Армения.