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Пешеходы, знайте: меры безопасности при гололеде

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Меры безопасности при гололёде
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Как уберечь себя от падений и травм на скользкой дороге

Резкое изменение погоды в Молдове принесли не только долгожданный снег, но и опасную ситуацию на дорогах и тротуарах. Как уберечься от падений и травм на скользкой дороге смотрите в инфографике наших коллег из Sputnik Эстония.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.
  • Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
  • Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.
  • Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
  • Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
  • Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
  • Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (193)

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Теги:
гололед, безопасность, Общество
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