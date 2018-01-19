Пешеходы, знайте: меры безопасности при гололеде

Как уберечь себя от падений и травм на скользкой дороге

Резкое изменение погоды в Молдове принесли не только долгожданный снег, но и опасную ситуацию на дорогах и тротуарах. Как уберечься от падений и травм на скользкой дороге смотрите в инфографике наших коллег из Sputnik Эстония.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде: