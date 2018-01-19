Пешеходы, знайте: меры безопасности при гололеде

Резкое изменение погоды в Молдове принесли не только долгожданный снег, но и опасную ситуацию на дорогах и тротуарах. Как уберечься от падений и травм на скользкой дороге смотрите в инфографике наших коллег из Sputnik Эстония.
Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
- Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.
- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
- Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.
- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.