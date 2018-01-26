Интересно знать: мозг человека - мал, да удал

Мозг человека весит от 1020 до 1970 граммов, что составляет приблизительно 2% массы тела, при этом он способен на удивительные вещи: какие именно - смотрите в инфографике Sputnik

Головной мозг человека является органом центральной нервной системы, состоящей из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и их отростков.

Головной мозг человека занимает почти всю полость мозгового отдела черепа, кости которого защищают головной мозг от внешних механических повреждений. B процессе роста и развития головной мозг принимает форму черепа.

Головной мозг человека содержит в среднем 100 миллиардов нейронов и потребляет для питания 50 % глюкозы, вырабатываемой печенью и поступающей в кровь.

Если представить себе все связи в мозге в виде одной линии, то она была бы в 7-8 раз длиннее, чем расстояние от Земли до Луны. Подробнее о том, что таит в себе человеческий мозг — в инфографике Sputnik Азербайджан.