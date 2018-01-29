Чего в Молдове регистрируется больше - браков или разводов

В 2017 году, по данным Службы гражданского состояния, в Молдове вступили в брак около 20 тысяч счастливых пар.
А разорвали брак 9 тысяч пар несчастных.
Причем счастье из их отношений ушло довольно скоро — в среднем у нас люди разводятся года через три-четыре после катания в свадебном лимузине.
Но это не рекорд.
Абсолютный рекорд за последние четыре с лишним десятилетия был поставлен в 2004 году — почти 15 тысяч разводов на примерно 25 тысяч свадеб.
В интернете часто ищут ответ на вопрос "можно ли жениться в год Собаки?".
Но почти никто не спрашивает "можно ли жениться во время экономического кризиса?".