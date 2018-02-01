Рейтинг паспортов мира: путешествуем без виз

Смотрите в инфографике Sputnik, какие паспорта считаются самыми удобными для путешествий без виз

С февраля 2018 года в Молдове будут выдавать новые биометрические паспорта.

Спешим успокоить граждан: стоимость нового биометрического паспорта не изменится, и старые паспорта будут действовать параллельно с новыми до окончания их срока. Сейчас стоимость биометрического паспорта составляет 700 леев при получении его за 30 дней, 950 леев — за 15.

Желающим получить паспорт за три часа он нужно выложить 2280 леев.

В новых паспортах не будет указана группа крови и не будет графы "национальность". Срок действия паспорта гражданина продлевается с 7 до 10 лет.

Смотрите в инфографике наших коллег из Sputnik Латвия, какие паспорта считаются самыми удобными для путешествий без виз.