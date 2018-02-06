Мигрант не пройдет: кому запрещено работать в России

Список должностей и рабочих специальностей, которые запрещено в России занимать гастарбайтерам

Период с 1990 по 1996 годы оказался сложным для большинства жителей Молдовы.

© Sputnik/ Андрей Стенин Кто защитит гастарбайтера: эксперт о правах трудовых мигрантов в России

Люди верили в приватизацию, боны национального достояния и программу "Пэмынт", которая предусматривала раздел сельскохозяйственных земель.

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"В 1997-1998 годах начался медленный рост благосостояния населения. Это было связано с экспортом, чуть-чуть задвигалась экономика. Но в 1998 году произошел кризис, который побил нас очень сильно. Напомню, что тогда национальная валюта упала почти в 3 раза: доллар был 4,5 лея, а поднялся до 12-ти. И хотя зарплата уменьшилась не очень сильно, но реальная цена денег упала существенно", — рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

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Это спровоцировало волну миграции, люди массово покидали Молдову. Сегодня эти процессы не остановились. Более того, они продолжаются.

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Всем, кто планирует отправиться за границу в поисках лучшей жизни, публикуем справочную информацию о том, что важно знать трудовым мигрантам, которые отправляются в Россию. Подробности — в инфографике наших коллег из Sputnik Таджикистан.