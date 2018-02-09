Витамин С в продуктах - польза и влияние на организм

Витамин C, также известный как аскорбиновая кислота, — водорастворимый витамин, который обладает рядом ценных качеств, необходимых для обеспечения здоровья: он не может накапливаться в организме, поэтому его нужно ежедневно включать в рацион.

Витамин С защищает клетки организма от повреждений, обеспечивая их здоровье. Он также вовлечен в синтез коллагена и помогает поддерживать связочный аппарат, что очень важно для здоровья тканей и органов, таких как кожа, кости и кровеносные сосуды.

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Если вовремя не поставить диагноз и не лечить, недостаток витамина С может привести к одышке, невротическим проблемам, лихорадке и судорогам. В некоторых ситуациях возможно внутреннее кровотечение вокруг сердца и мозга, однако это наблюдается чрезвычайно редко!