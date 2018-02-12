Откуда "приходят" в Молдову деньги

Специалисты Нацбанка отмечают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов.
Они также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.
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Молдавские экономические эксперты отмечают, что на протяжении 14 лет подряд объем денег, переводимых ежегодно в Молдову гражданами республики, превышал сумму средств, выплачиваемых в качестве заработной платы в стране.
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