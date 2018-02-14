Выборы президента России: как голосовать

Выборы президента России пройдут 18 марта.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: участие Путина в выборах 2018 - мужественный и ответственный шаг

Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется на этих выборах в порядке самовыдвижения. По закону для регистрации ему как самовыдвиженцу нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 7,5 тысячи в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК еще 29 января.

ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента>>>

Кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у самовыдвиженца Центризбирком принимает максимум 315 тысяч подписей. В целом в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК в итоге были сданы подписные листы с 314 837 подписями от всех регионов страны.

Где и как нужно голосовать за пределами России, смотрите в инфографике наших коллег из Sputnik Армения.