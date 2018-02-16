Полезно знать: как сохранить тепло в доме

Улучшить ситуацию в плане теплопотерь в своей квартире или доме можно с помощью хорошего ремонта.
Можно поставить качественные окна и двери, утеплить стены снаружи с помощью пенопласта, заменить чугунные радиаторы современными и, наконец, застеклить лоджию.
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Но если дом в хорошем состоянии, сделан ремонт, при этом температура в помещении низкая, то следует искать скрытые теплопотери.
Обследование дома с помощью тепловизора может показать все места, где уходит тепло. Но и самостоятельно стоит внимательно осмотреть и исследовать все места, где чаще всего уходит тепло.
Как избежать тепловых потерь — смотрите в инфографике наших коллег из Sputnik Узбекистан.