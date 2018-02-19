Великий пост 2018 - календарь питания по дням

Суть Великого поста заключается в том, что каждая неделя имеет свой, определенный духовный смысл и направленность: человек, который посвящает свои силы от начала и до конца, как по лестнице духовного восхождения шаг ступенька за ступенькой приближается к тайне Пасхи Христовой

Великий пост в 2018 году начинается в понедельник, 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля — ровно 48 дней.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Что можно есть в Великий пост, а от каких продуктов необходимо отказаться — смотрите в инфографике Sputnik.

Если вы решили поститься в Великий пост 2018, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

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В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.

Овощи и фрукты должны стать основой питания. Пусть на столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее — тем лучше.

Вместо мяса, молока и яиц можно рацион растительный белок — то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса.

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Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.