Великий пост 2018 - календарь питания по дням

Великий пост в 2018 году начинается в понедельник, 19 февраля, и продлится в этом году до 7 апреля — ровно 48 дней.
Что можно есть в Великий пост, а от каких продуктов необходимо отказаться — смотрите в инфографике Sputnik.
Если вы решили поститься в Великий пост 2018, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.
В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение пище, приготовленной на паровой бане либо в гриле.
Овощи и фрукты должны стать основой питания. Пусть на столе будут морковь, картошка, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранатах, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее — тем лучше.
Вместо мяса, молока и яиц можно рацион растительный белок — то ваш организм ни чуть не пострадает от отсутствия мяса.
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Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и всех растениях семейства бобовых.