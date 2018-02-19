Как в Молдове можно выбрать президента России

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года: смотрите в инфографике Sputnik, где в Молдове можно проголосовать в этот день

По последним данным ЦИК, уже образованы 385 избирательных участков в 144 странах мира.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: участие Путина в выборах 2018 - мужественный и ответственный шаг

Выборы президента России: как голосовать>>>

Там смогут проголосовать россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов. Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений.

Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется на этих выборах в порядке самовыдвижения. По закону для регистрации ему как самовыдвиженцу нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем не более 7,5 тысячи в одном регионе. Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК еще 29 января.

ЦИК России зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента>>>