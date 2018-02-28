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Курдский вопрос: все, что нужно знать

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Курдский вопрос
© Sputnik/

Смотрите в инфографике историю развития курдского вопроса.

Новости вокруг сирийского Африна и турецкой операции "Оливковая ветвь" в нем последние дни весьма противоречивы и зачастую вызывают недоумение. 

Сирия, архивное фото
© AFP 2018/ BULENT KILIC
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На днях СМИ сообщили о достижении договоренности между Дамаском и курдами о введении в город правительственных сил.

При этом Анкара, с одной стороны, не видит проблемы во вводе сирийской армии в Африн. Правда, по словам турецкого министра иностранных дел, с существенным условием — "если они войдут, чтобы очистить его от YPG (курдских отрядов народной самообороны)". С другой стороны, официальная турецкая риторика откровенно воинственна относительно возможной военной поддержки курдам. "Если сирийский режим войдет туда для поддержки YPG, это откроет дорогу катастрофе", — заявил турецкий вице-премьер.

Все о курдском вопросе смотрите в инфографике РИА Новости. 

 

 

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Теги:
курдский вопрос, аналитика, Политика
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