Мэрцишор - красивая молдавская традиция

В основе праздника весны лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, который выжил в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц.

Весна в Молдове: лед растает, чудо оживет>>>

Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Люди дарят друг другу красно-белые бутоньерки, которые, также как и праздник, называются мэрцишорами. Талисманы со словами любви и радости люди носят весь март, а в начале апреля вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.