Как не замерзнуть в заглохшей машине

Полезные советы для водителей, которые в холода вдруг оказались в заглохшем автомобиле.

Зимой автомобили нередко "капризничают" и доставляют владельцам множество проблем.

Европу завалило снегом>>>

Sputnik рассказывает, как согреться, если вы оказались в замерзшей машине, тем более, что хоть и наступила весна, теплее от этой мысли не становится.

Суровая молдавская весна: как я пережила самую холодную ночь>>>

По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в ближайшие дни ожидается снег, а температура воздуха будет колебаться от минус 6 до минус 4 градусов.

Так что календарная весна та еще штучка…